¡Qué romántico! Así celebran su amor Justin y Selena

ESTADOS UNIDOS.- Las últimas semanas fans han captado a Justin Bieber y Selena Gomez en situaciones románticas y medios internacionales han asegurado, según fuentes allegadas a la pareja, que la relación de los cantantes va mejor que nunca. Hace unos días, una de las fanáticas de Selena aseguró haberlos visto muy cariñosos afuera de un concierto y, aunque en el video sólo se ve la silueta de una pareja besándose en la oscuridad, la publicación rápidamente se hizo rápidamente viral. La encargada de "paparazzear" a la pareja mencionó en la red que tenía más fotos y videos, pero que fueron los mismos Justin y Selena quienes le pidieron que no compartiera más material.

De acuerdo con información del portal de entretenimiento Quién, aunque se pensó que las estrellas pop harían su primera reaparición pública como novios en el desfile de Coach celebrado este martes, eso no sucedió, por el contrario, fueron captados disfrutando de su romance en Laguna Beach, California.

De acuerdo con la declaraciones de testigos al portal E! News, la pareja fue vista muy cariñosa mientras paseaban por los jardines del Hotel Montage.

