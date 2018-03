Justin Bieber en nueva polémica: sufre accidente vehicular

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La vida de Justin Bieber no deja de dar de qué hablar. De nuevo el cantante ocupa la primera plana de las publicaciones, y no por un romance nuevo, sino por algo menos agradable. El joven tuvo un accidente de tráfico y, aunque no llegó a mayores, sí que fue un susto para él.

Mientras viajaba en su auto, el artista recibió el golpe de un coche por la parte de atrás, que los paparazzis pudieron recoger con lujo de detalles. La intervención de la policía no se hizo esperar tal y como apunta el sitio que ha dado en exclusiva la noticia, TMZ, no resultó lesionado, informa el portal People en Español.

También te puede interesar: Selena Gomez se aleja de los reflectores y ¿de Justin?

El accidente tuvo lugar en Los Ángeles, donde se encuentra actualmente el cantante. Si bien, su coche no sufrió daños mayores, el Range Rover que le dió el golpe por detrás quedó bastante deformado. En esta ocasión parece que el artista iba en perfecto estado y no tuvo culpa de lo acontecido.

Foto: islandbiebs/ Instagram

Los últimos tiempos no han sido los mejores para Justin. Hace apenas unos días, cuando todos al parecer, su romance con Selena Gomez, iba de maravilla, salió a la luz su ruptura. Un sorpresa que dejó a sus seguidores con el corazón partido, pues muchos pensaban que esta era la definitiva para ambos.

La ex chica Disney partió para Australia donde se le ha visto feliz en la playa, y disfrutando de los paradisíacos paisajes del lugar. Justin parece que tampoco ha perdido el tiempo y según varios medios, ha estado coqueteando con Baskin Champion, una modelo que fue Miss Alabama.