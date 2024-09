Justin Timberlake se declara culpable de conducir ebrio

El cantante y actor Justin Timberlake instó a la población a no conducir tras haber ingerido alcohol, tras declararse culpable de manejar en estado de ebriedad en Sag Harbor, Nueva York.

Este incidente ocurrió en junio de este año, cuando Timberlake fue detenido después de cruzar una señal de alto y desviar su vehículo. La policía confirmó que el artista, de 43 años, había consumido un martini antes del incidente .

Timberlake, en una conferencia de prensa después de la audiencia, expresó su remordimiento: "Incluso si has tomado una copa, no te pongas al volante", dijo, instando a la población a utilizar servicios de transporte alternativos como taxis o aplicaciones de transporte .

Justin Timberlake sentenced to 25 hours of community service and will pay a $500 fine for driving under the influence.



