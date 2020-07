Kanye West se postula como candidato a presidente de Estados Unidos

Primero fue Ronald Reagan. Después, Donald Trump… ahora ¿Kanye West? El polémico rapero anunció en redes sociales su postulación como candidato a presidente de Estados Unidos.

El hecho en sí no es tan novedoso porque el también esposo de Kim Kardashian no ha ocultado sus intenciones de entrar en la política. Sin embargo, en esta ocasión tiene el apoyo de un personaje que con su sólo nombre, podría disparar el interés de muchos votantes.

Elon Musk, el multimillonario empresario y dueño de Tesla, le dio respuesta al tweet de Kanye West con un “tienes todo mi apoyo”. Este mensaje se refuerza por una imagen de ambos personajes que circuló en días pasados y que en su momento parecía no tener mayor relevancia.

Por la imagen se puede inferir que Kanye podría haber acordado con Elon Musk una posible financiación de su candidatura.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION