"Karate Kid: Legends" regresa al cine: primer póster y estreno

La icónica franquicia "Karate Kid" está a punto de dar un emocionante salto al cine con el lanzamiento de su nueva película, "Karate Kid: Legends".

Después del éxito de la serie "Cobra Kai", los fanáticos de esta saga clásica están ansiosos por conocer los nuevos desarrollos. Recientemente, se reveló el primer póster oficial de la película, generando un gran revuelo en la comunidad de seguidores.

Legends are forever.



Jackie Chan, Ben Wang, and Ralph Macchio star in Karate Kid: Legends - exclusively in movie theatres May 30, 2025. #KarateKidMovie pic.twitter.com/Lk22lw3YJS