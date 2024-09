Karely Ruiz presenta a Gracie Bon como la "madre" de su hija

Karely Ruiz, popular influencer y modelo de OnlyFans, ha generado un nuevo debate en redes sociales tras compartir un video en el que presenta a la modelo panameña Gracie Bon como la "madre" de su hija.

Hace unas semanas, Karely anunció que estaba embarazada de una niña, pero no reveló la identidad del padre. Esta vez, la mexicana sorprendió al insinuar que compartirá la crianza con Gracie.

¡Ya sabemos cuáles son los nuevos retos a los que se refería Gracie Bon! Ustedes me disculpan, pero el dinero no es todo en esta vida. Una persona que está dispuesta a hacer cosas como esta por dinero, cuando no le hace falta comida en su mesa, es una persona que no se respeta ni… pic.twitter.com/xfXME9Qr1h