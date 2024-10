Karime comparte cómo fue su reencuentro con Potro tras salida de LCDLFMX

Durante la última post-gala de ‘La Casa de los Famosos México’, los fanáticos pudieron presenciar un breve pero significativo momento en el que Luis "Potro" Caballero se acercó a Karime Pindter para felicitarla por su desempeño en el reality show.

Sin embargo, la influencer aseguró que el encuentro fue cordial pero distante. “(Fue) diplomático, educado, con su sana distancia, y la neta sí me cuesta convivir con él. Yo llegué con las mejores intenciones, pero las energías ya no”, expresó Karime, señalando que no hay una relación cercana entre ambos tras los roces que tuvieron dentro del programa.

El shippeo 'Garime': ¿Realidad o ficción?

Uno de los temas más comentados durante y después del reality ha sido la supuesta relación entre Karime Pindter y Gala Montes, una de las finalistas del show. En redes sociales, los fanáticos comenzaron a especular sobre una posible conexión romántica entre ambas, apodando su relación como ‘Garime’. Esta especulación se alimentó de diversos videos que circularon en plataformas digitales, donde se apreciaban momentos de cercanía entre las dos.

Ante la pregunta de un reportero sobre si este shippeo formaba parte de una estrategia de marketing o simplemente una casualidad, Karime aclaró: “¿Cuál (estrategia de) marketing? Yo salí y no me imaginé que estaban esos videos, el shippeo. Ella (Gala) es súper atractiva, hay buena química entre las dos, pero nos llevábamos normal. Nunca me lo imaginé”.

Karime dejó claro que, si bien Gala le parece una persona atractiva, no hubo ningún plan o estrategia para generar ese tipo de contenido durante el programa. Además, destacó que su relación con Gala era completamente amistosa y que no imaginaba que los internautas la interpretarían de otra manera.

