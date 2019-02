Lagerfeld, genio y visionario: Julien Macdonald

Agencias

México.- El diseñador de modas Julien Macdonald rindió un emotivo tributo a Karl Lagerfeld, el director creativo de la prestigiada casa de lujo Chanel y quien fuera también su mentor durante la década de los 90.

En su cuenta de Twitter, Macdonald publicó un mensaje en memoria en el que expresó “sentirse honrado por haber sido el protegido de Karl”, el icono de París que murió a la edad de 85 años tras un período de severa crisis de salud.

“Estoy muy triste por el fallecimiento de mi mentor y gran amigo @karlagerfeld”, tuiteó el reconocido artista.

“Me siento honrado de haber sido el protegido de Karl desde 1994-1997 mientras trabajaba con él diseñando prendas de punto en Chanel. Un genio y visionario será echado de menos para siempre, pero nunca será olvidado”, remató.

I am very sad, of the passing of my mentor and great friend @KarlLagerfeld. I am honoured to have been Karl's protege from 1994-1997 whilst working with him designing knitwear at Chanel and Karl Lagerfeld. A genius and visionary, he will be forever missed but never forgotten. pic.twitter.com/iy2UZmPDlg