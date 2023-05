Karl Urban podría interpretar a Johnny Cage en “Mortal Kombat 2”

La secuela de la cinta live action de Mortal Kombat 2021 sigue avanzando en su producción ahora parece encontrar a una de sus principales estrellas, se trata de Karl Urban, según The Wrap se encuentra en las negociaciones finales para unirse al filme.

Producida por New Line Cinema y Warner Bros es uno de los proyectos que mayor interés han generado la primera parte fue un éxito pese a que se estrenó de forma simultánea en cines y en la plataforma HBO Max poco después de la pandemia del COVID-19.

Urban es reconocido por interpretar a Billy Butcher en la serie de Prime Video “The Boys”, y a Éomer en la trilogía de El Señor de los Anillos además tuvo un rol en Thor Ragnarok retratando a Skurge, ahora podría sumar otro rol importante con Johnny Cage uno de los personajes favoritos de la franquicia de los videojuegos de Mortal Kombat al ser un personaje divertido por ser un actor arrogante experto en distintos formas de pelea.

Mortal Kombat 2 será dirigida por Simon McQuoid quien estuvo al frente de la primera película y contará con guion de Jeremy Slater que en sus créditos tiene producciones como The Umbrella Academy y Moon Knight, por el momento no cuenta con una fecha de lanzamiento tentativa.

