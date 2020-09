¡Karla Díaz de JNS se compromete con Daniel Day! Mira cómo fue el emotivo momento

Ciudad de México.- Las sorpresas en la agrupación JNS cada día sorprenden más, a principios del año Regina Murguía anunció su compromiso con Toño de Magneto y ahora Karla Díaz anunció a través de sus redes sociales que su novio Daniel Dayz le había entregado el anillo de compromiso.

A través de Instagram, Karla compartió una foto con todos sus seguidores, en la cual se muestra a la pareja dándose un romántico beso mientras Karla enseña su mano izquierda con el anillo de compromiso, de fondo los acompaña el monumento a la Revolución iluminado.

"Una y mil veces siiii, Te amo", escribió en la descripción de la foto a la cual agregó emojis en forma de corazón, ratón, ardilla y anillo.

La publicación volvió locos a sus seguidores, amigos y fans, los cuales en cuestión de minutos llenaron los comentarios de buenos deseos y vibras para la pareja.

En algunos de los comentarios se leía: "No sabes lo feliz que me hace verte feliz, son lo máximo! mucho amor para siempre", "Wooooow, felicidades amigos son el uno para el otro, los quiero y viva el amor", "Felicidades Karla y Danny, que emoción!!!, vienen cosas increíbles", "Les deseo lo mejor del mundo por siempre, lo merecen".

Por otra parte, el intérprete de "Igual que ayer" compartió una fotografía en su feed de Instagram, en la cual se muestra hincado dándole el anillo a su novia, en la descripción agregó: