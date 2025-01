Karla Sofía Gascón se disculpa por comentarios ‘funables’ en X

Después de que sus antiguos comentarios controversiales salieran a la luz y terminara ‘funada’, Karla Sofía Gascón no tuvo más opción que disculparse por los comentarios realizados hace varios años en redes sociales.

En cuestión de horas, una gran cantidad de declaraciones de la estrella de ‘Emilia Pérez’ en X (antes Twitter) comenzaron a viralizarse, exponiendo su ‘humilde opinión’ sobre el islam, el asesinato de George Floyd, BTS, Adele e incluso, de su propia compañera de reparto, Selena Gómez.

Ante la presión y los constantes ataques a su persona, Gascón salió a disculparse y cerró su cuenta en X:

Karla Sofía Gascón has apologized for the controversial tweets fans found on her social media accounts, about everything from Islam to George Floyd. The tweets suggested that the religion should be banned and that Floyd was a "hustler and drug dealer" https://t.co/qU9v6BekV1 pic.twitter.com/kJcXkzgHm1