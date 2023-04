Karla Souza insulta a cantante mexicano por machista

Karla Souza reveló que tuvo un momento incómodo con un cantante mexicano al que calificó como machista.

Sin revelar el nombre, durante una entrevista en el podcast de Roberto Martínez, la actriz contó que en un vuelo que hizo de Estados Unidos a México conoció al interprete y comenzó a contarle algunas cosas sobre su esposa, lo que la hizo enojar por el machismo que demostró, a tal grado que lo insultó.

"Ayer llegué de los Los Ángeles a México. Me toca en el avión con una persona muy famosa, un cantante en México que no voy a decir quién es, pero empieza a contar su historia. Nada más te estoy hablando como un doble estándar muy cagado en México que yo digo, no es cagado, me enfurece".

"Le empecé a decir muchas cosas y no lo conocía, lo acababa de conocer", contó.