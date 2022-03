Men sentí mal: Karol Sevilla revela que fue abusada por un fan

Karol Sevilla nunca se sintió con el riesgo de ser abusada hasta hace unos meses, cuando no pudo hacer nada frente a un fan que aprovechó para tocarla de forma indebida cuando se estaban tomando una fotografía.

La cantante, que comenzó su carrera a los seis años, se quedó callada hasta que pudo confesárselo a su mamá, quien le aconsejó que en el futuro alce la voz.

"Me sentí muy rara, expuesta, me sentí mal, y después mi madre me explicó que lo que debo hacer es hablar", contó Karol en entrevista.

Ante la ola de denuncias hacia productores musicales y cantantes, la también actriz, que saltó a la fama en 2016 por la telenovela juvenil "Soy Luna", aplaude que más personas estén denunciando injusticias.

En su caso, fue su madre quien la protegió de cerca.

"Mi mamá siempre ha estado conmigo, nunca me suelta, desde los seis años está detrás de mí y ella es la que siempre me acomodó el micrófono, ella siempre me cambiaba, hacía ese tipo de cosas para que no me pasara nada y ahora me doy cuenta".

A los 22 años, su perspectiva de este tipo de delitos ha cambiado y ahora ella también es su propia heroína, alertándose de situaciones incómodas o de riesgo.

"Soy más grande y ya noto comentarios o miradas o cosas que van pasando", afirma Sevilla, quien recomienda a todos sus seguidores que no se queden callados y sepan que no están solos.

"No tengan miedo y no tienen que pasar este tipo de cosas, es verdad que como mujeres estamos viviendo un momento complicado pero, si luchamos, podemos llegar a la justicia".

Canta a la autenticidad

Con su nuevo sencillo "Dime dime", compuesto por Luis Fonsi, la cantante habla acerca de un amor que parece imposible, pero por el que lucha siendo auténtica, uno de sus valores principales.

"Lo que siempre quiero compartir es el mensaje de 'sé tú mismo y que no te dé miedo si eres introvertido o extrovertido, sino ser original'", señaló.

El sencillo forma parte de su nueva producción musical y además está por estrenar la serie "Siempre fui yo", junto al colombiano Pipe Bueno.

(Con información de El Universal)