Kate Cassidy se expresa tras la trágica muerte de Liam Payne

Kate Cassidy, la novia de Liam Payne, ha expresado su profunda gratitud por el apoyo recibido tras la trágica muerte del cantante, quien falleció el pasado miércoles al caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires. En un conmovedor mensaje publicado en sus redes sociales, Cassidy compartió sus sentimientos tras la devastadora pérdida.

“Gracias por todas las palabras amables y el amor que me han enviado. He estado completamente perdida. Nada de lo que he vivido estos últimos días me ha parecido real”, escribió la modelo, quien comenzó su relación con Payne en octubre de 2022.