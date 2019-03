Kate se pone nostálgica y se muestra haciendo pole dance

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada jueves Instagram se pone nostálgico con el hashtag #tbt (throwback thursday) y hoy la actriz mexicana Kate del Castillo se unió con fotografías junto a Demian Bichir, su ex novio, y de cuando interpretó a una bailarina de "pole dance".

Las y los usuarios de Instagram comparten todos los jueves fotografías de su pasado con la etiqueta #tbt y esta tarde la intérprete de “La Reina del Sur” mostró imágenes de cuando participó en la cinta American Visa, estrenada en el año 2005.

Aunque era una cinta boliviana, los protagónicos recayeron en Kate y Demian Bichir, actores mexicanos. La película narraba la historia de un hombre que trataba por todos los medios de conseguir la visa para viajar a Estados Unidos, pero durante el proceso se enamoró de una bailarina de "pole dance" llamada Blanca, publica Infobae.

Además de su romance en la pantalla grande, Kate del Castillo y Demian Bichir fueron pareja en la vida real. Su relación comenzó justo durante la filmación de la cinta y se prolongó durante un par de años.

Gracias a uno de sus tags, Kate indicó a sus seguidores que hacer "pole dance" no es nada sencillo.

A finales de febrero, Kate del Castillo reveló la fecha de estreno de la segunda temporada de La Reina del Sur, la serie de Telemundo que le dio fama internacional.

Será el próximo 22 de abril cuando los fans de Teresa Mendoza volverán a verla en acción.

Kate y su relación con El Chapo

Durante varios años el nombre de la actriz mexicana fue noticia por haberse entrevistado con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Debido a la investigación que se le abrió en México, Kate no pudo pisar el país hasta el pasado diciembre, cuando volvió y ofreció una conferencia de prensa.

Kate también ofreció una entrevista para Telemundo a principios de febrero de este año en donde se lanzó contra Sean Penn, el actor a quien había invitado al proyecto para realizar la cinta sobre "El Chapo" y quien estuvo presente en el encuentro con el narcotraficante.

La actriz mexicana lo acusó de poner en riesgo su vida.

"No nada más puso mi vida en peligro sino que me usó como carnada y luego no me protegió. Lo dijeron ya en el juicio abiertamente, que él les ayudó a agarrarlo. Sean Penn nunca imaginé, en mi vida, que me iba a traicionar de esa manera y que iba a poner en riesgo mi vida y la de todos los que íbamos".