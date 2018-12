Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de dos años de no visitar México, por estar vinculada con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, con quien sostuvo un ‘oculto’ encuentro, mientras las autoridades mexicanas estaban en su búsqueda, Kate del Castillo anunció su regreso a su tierra natal.

Tras dimes y diretes, finalmente Kate pisó suelo mexicano para pasar las fiestas decembrinas con sus familiares, quienes están muy felices con su regreso.

A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de ‘La Reina del Sur’ compartió la dicha de estar en México, en compañía de su perrita Lola.

La actriz aseguró que además de extrañar a sus seres queridos, no se puede regresar a Estados Unidos sin haber comido los típicos tacos, pues advirtió de una manera peculiar que quiere todas las taquerías cerradas.

''Aquí nomás con #loladelcastillo agotadas las dos pero bien felices. #Felicesycontenis ya por estar de regreso en mi país, #Quecierrenlastaquerias'', escribió en sus redes sociales.

Hasta el momento del Castillo no ha confirmado si dará conferencia de prensa para explicar qué relación tiene con el nuevo gobierno.

Hace algunos días, Kate aclaró que su regreso no tenía relación con el nuevo gobierno. “El caso está cerrado legalmente, nadie tiene que hacerme ningún favor, no lo necesito porque no he hecho nada malo y no necesito aprobación de ningún gobierno”.

(Con información de msn.com y Vanguardia)