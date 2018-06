Eric del Castillo y el secreto amoroso que ventiló de Kate

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.-El primer actor Eric del Castillo reveló muy contento para el programa Hoy su regreso a las telenovelas en Mi Marido Tiene Más Familia, pero durante la entrevista dijo algo más y fue el truene que Kate del Castillo tuvo con su novio quien era mucha más joven.

También te puede interesar: ¿Le gustan menores? Sorprenden a Kendall Jenner besando a...

Reveló el motivo del truene de Kate con su novio 18 años menor. Dijo que al parecer fue un chispazo, pero que no llegó a nada imposible él no puede estar yendo a Rusia a ver a la novia no se puede.

A pesar de estar viviendo un gran momento profesional tras finalizar las grabaciones de las series La Reina del Sur 2 e Ingobernable 2, la mexicana no la está pasando nada bien el terreno amoroso.

"Se siente sola en la cuestión sentimental. Es puro trabajo y ahí se refugia, pero, pues es el precio de la fama", manifestó el primer actor.

Posteriormente, el artista recalcó que desea que su hija consiga un hombre que sea responsable y vea por su protección, y si además de eso puede mantenerla mucho mejor.

Además, aseguró que a los hombres les puede dar miedo su hija pues desde su encuentro con el narcotraficante El Chapo Guzmán muchos podrían tener miedo con la polémica actriz.