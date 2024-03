Kate Middleton reaparece en público… en una fotografía.

La Princesa de Gales, Kate Middleton, está en la mira de todo el mundo tras los rumores sobre su estado de salud, e incluso, de su supuesto fallecimiento, mismos que fueron desmentidos sin éxito hasta que hoy se reveló una fotografía de ella junto con el Príncipe William.

Previamente, se había dado a conocer que Kate fue vista haciendo compras en la campiña inglesa, pero no se tenía ninguna foto que lo probara, situación que alimentó los rumores en redes sociales.

Pero ahora, Kate Middleton reapareció… al menos en una fotografía, posiblemente la más esperada por millones de seguidores de la Familia Real, y uno que otro conspiranóico.

La esperada fotografía de la Princesa de Gales la muestra vistiendo una sudadera con capucha, mallas y tenis; cargando algunas bolsas de compras junto con su esposo, el príncipe William.

La gente es tan perversa, forzada por los inventos en redes Kate Middleton tuvo que aparecer en público siendo que esta convaleciente y Carlos III también recibió al premier



No hay anuncios, no hay nadie mv3rto, no hay abdicación, no hay nada. #KateMiddleton pic.twitter.com/T6KySFcqSq