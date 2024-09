Kate Winslet retrata la vida de Lee Miller en la película ‘Lee’

En la película ‘Lee’, Kate Winslet se adentra en la mirada y la historia de la famosa fotógrafa de guerra estadounidense, Lee Miller.

El proyecto cinematográfico de la actriz británica se basa en la vida de Lee Miller, una fotógrafa estadounidense que durante la Segunda Guerra Mundial, se destacó como corresponsal de la edición británica de la revista Vogue.

A través del lente de su cámara logró capturar una amplia gama de imágenes, las cuales documentaron momentos clave de la época, desde la devastación de Londres tras el Blitz hasta la liberación del campo de concentración de Dachau.

"Kate Winslet is extraordinary" as acclaimed war photographer Lee Miller in #LeeMovie . Now playing in theaters. pic.twitter.com/ERPJvF5SIH

Uno de sus retratos más icónicos fue tomado en 1945 por David E. Scherman, donde aparece en la bañera de Hitler en Múnich.

Antes de su carrera como corresponsal, Miller había llevado una vida multifacética, trabajando como modelo y sirviendo de inspiración para surrealistas como Man Ray.

Tras la guerra, continuó su labor fotográfica, documentando las secuelas del conflicto en Europa del Este.

Sin embargo, su vida estuvo marcada por luchas internas, entre ellas el alcoholismo, el trastorno de estrés postraumático y el trauma de haber sido agredida sexualmente en su niñez.

Kate Winslet no solo tenía el deseo de interpretar a Lee Miller, sino también de honrar su historia y legado. Esto la llevó a embarcarse en un viaje de casi 10 años para llevar las vivencias de Miller a la pantalla grande.

La película, titulada ‘Lee’, se estrenará este viernes en Estados Unidos.

“You think I went to war so people would know my name?” Kate Winslet becomes pioneering War Photographer Lee Miller in ‘Lee’ pic.twitter.com/0tdiZXWsLF