Katy Perry publica por error mensaje íntimo para Orlando Bloom

Agencia/SIPSE

CIUDAD DE MÉXICO.- Apenas hace unos días, se dijo que Katy Perry está pensando en detener su agenda de trabajo para pasar más tiempo con Orlando Bloom y recobrar el tiempo perdido como pareja, dio a conocer Quién.

También te puede interesar: Thalía revela detalles del accidente que sufrió con Luis Miguel

En 2016, luego de un muchos rumores y fotografías que aseguraban que la cantante y el actor mantenían una relación, finalmente lo confirmaron, pero durante esos 10 meses se mantuvieron en un sube y baja, hasta que a principios de 2018 retomaron nuevamente su noviazgo.

En una publicación de Orlando Bloom en Instagram en la que compartió el tráiler de Killer Joe, la nueva película que él protagoniza y en la que su personaje tiene un desnudo completo, la intérprete de "Firework" quiso enviarle un mensaje íntimo, sin embargo olvidó enviarlo por DM y terminó haciéndolo público, por lo que muchos pudieron leerlo.

La actual jurado de ‘American Idol’ realizó un comentario en Instagram que, según ella, debía ir directo a la bandeja de mensajes de su novio.

“Necesito un pase de temporada para ese trasero”, escribió la cantante.

El inesperado mensaje suele ser utilizado por las personas para referirse a un tema íntimo, personal o del cual se habla en un chat directo. Sin embargo, la equivocación de la intérprete de ‘Kiss a girl’ no dudó en ser explicada rápidamente por ella diciendo que se trataba de un "error" y que debía ser algo solo para él.

“Oops, quise mandarte eso en privado”, afirmó la artista en otro comentario debajo del anterior mensaje.

Aún no queda claridad si la finalidad del mensaje era llamar la atención o en realidad se trata de una equivocación que le costó varias burlas y críticas a Perry. No obstante, la publicación fue invadida de opiniones y tags hablando del tema.

Orlando Bloom no se ha pronunciado respecto a la situación y tampoco ha realizado algún comentario que haga referencia a la frase que publicó su novia en el post.

Here’s something to believe in: @cynthialovely is really coming into her own 🌸 and just put out a 📹 to one of my favorite songs she’s written thus far! 🎉 Has she made you a #Believer?! LMK in the comments below 🔊 #CYNNER https://t.co/LralsT9Ujf pic.twitter.com/TwgO3t3Ohc