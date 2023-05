Katy Perry y Lionel Richie celebran al Carlos III con concierto en Windsor

Un día después de que millones de personas vieron su ceremonia de coronación, el rey Carlos III y la reina Camila permitieron el domingo que fueran otros los que acapararan los reflectores en un concierto lleno de estrellas como Katy Perry, Lionel Richie y otras en el Castillo de Windsor.

El monarca recién coronado y su esposa parecían disfrutar del espectáculo mientras Richie interpretaba “All Night Long”, y en un momento dado se pusieron de pie para mecerse al ritmo de la música. Otros miembros de la familia real, incluida la princesa Carlota, de 8 años, y el príncipe Jorge, de 9, ondearon banderas británicas junto con unas 20.000 personas que se reunieron en la terraza Este del castillo.

Carlota y su madre, Kate, la princesa de Gales, cantaban juntas mientras Perry interpretaba su éxito “Roar”, ataviada en un vestido de gala color dorado.

Katy Perry performing “Firework” at King Charles’ Coronation concert. pic.twitter.com/4Jn9QG3LIV — Katy Perry Activity (@KatyActivity) May 7, 2023

▶️INCREÍBLE | 🤩



😍Katy Perry interpretó su icónico gran éxito "Firework" en el #CoronationConcert, del rey Carlos III y su esposa, la reina consorte Camila.



📍El evento que tuvo lugar en los terrenos del castillo de Windsor.pic.twitter.com/24Vo5I6Y5r — DELPY 📱🎬 (@delpynews) May 7, 2023

Tom Cruise, protagonista de “Top Gun”, apareció en un mensaje en video pregrabado, diciendo: “De piloto a piloto. Su majestad, puede ser mi piloto de flanco cuando quiera”.

El programa también incluyó actuaciones del Ballet Real, Nicole Scherzinger de las Pussycat Dolls, el cantante de ópera Andrea Bocelli y la banda británica Take That.

Incluso aparecieron la cerdita Peggy y la rana René, quienes bromearon con el presentador Hugh Bonneville.

Amazing! Miss Piggy and Kermit on their way to the Royal box at the Coronation Concert.



pic.twitter.com/XT3qQ52Yjy — Beth Baisch 📸 (@BethBaisch) May 7, 2023

El entretenimiento estuvo intercalado con momentos de mayor seriedad. Se presentó un mensaje de Carlos sobre la importancia de la conservación del medio ambiente, y el espectáculo estuvo acompañado de un despliegue de drones y luces con un tema sobre la naturaleza.

El príncipe Guillermo, heredero al trono, subió al escenario para rendirle homenaje a la dedicación de su padre al servicio. “Pa, todos estamos muy orgullosos de ti”, declaró.

The Prince of Wales pays tribute to His Majesty The King at the #CoronationConcert. pic.twitter.com/7GNcJ0YfnJ — The Royal Family (@RoyalFamily) May 7, 2023

El público cantó “Dios salve al rey” mientras lugares representativos de toda Gran Bretaña eran iluminados con luces de colores.

WATCH: The National Anthem sung by 2,000 people at the #coronationconcert on the East Lawn of Windsor Castle 🇬🇧 pic.twitter.com/SUFZZmU1ok — Chris Ship (@chrisshipitv) May 7, 2023

Carlos y Camila señalaron el domingo en un comunicado que estaban “sumamente conmovidos” con las celebraciones y “profundamente agradecidos, tanto con aquellos que ayudaron a que fuera una ocasión tan gloriosa, como con todos los que se presentaron a mostrar su apoyo”.

(Con información de The Associated Press)