Kayne West pierde el control en Twitter

LOS ÁNGELES, EU.- Una vez más Kanye West perdió el control y reveló algunas enemistades que tiene en el medio a través de sus redes sociales, lo cual no impresionó a sus seguidores.

De acuerdo con información de Vanguardia, el rapero publicó más de 80 tuits con los que ha reavivado el mediático enfrentamiento que mantiene con Drake desde hace meses, a raíz de la colaboración del marido de Kim Kardashian con Pusha, enemigo jurado del canadiense.

Kanye insiste en que Drake no sería nadie de no haber sido por él y le reprocha que le atacara en sus momentos más bajos, en especial cuando se retiró de la vida pública para lidiar con su trastorno bipolar, pero no ha parado ahí.

Algunas de las acusaciones más graves que ha realizado, hacen referencia a la supuesta implicación de su compañero de profesión en el altercado que tuvo lugar en noviembre en un concierto de Pusha en Toronto, cuando unos miembros del público se abalanzaron sobre el escenario, el cual terminó con un herido en estado crítico tras ser apuñalado en repetidas ocasiones.

Drake called trying to threatened me — ye (@kanyewest) 14 de diciembre de 2018

Según el controvertido artista, Drake estaría detrás de ese incidente y también de una serie de graves amenazas que habría dirigido a los West-Kardashian.

"Drake me ha llamado tratando de amedrentarme, si algo me sucede a mí o a mi familia, serás el primer sospechoso. Así que deja ya esa actitud de duro. No me gusta. Nunca amenaces al papá de North, Saint y Chicago", son solo algunos de los mensajes que ha publicado.

En un sorprendente giro de los acontecimientos, el rapero también mencionó a Travis Scott, el actual novio de Kylie Jenner y padre de la única hija de la joven, que resulta ser la hermana pequeña de Kim Kardashian, lo que convertiría al joven rapero en el cuñado de Kanye.

If Drake would go at Ye that there is interviews that he loves me then he doesn’t give a fuck about anyone — ye (@kanyewest) 14 de diciembre de 2018

En el pasado Travis había asegurado que el veterano artista se había convertido en una especie de “figura paterna” para él desde que emparentara con el mediático clan, pero esa relación parece haber quedado atrás desde que Travis grabó el sencillo “Sicko Mode” con Drake.

Además de atribuirse una vez más el éxito profesional de Travis Scott y criticarle duramente por su “traición”, “Ye” mejor conocido como Kanye, denunció haber recibido una llamada amenazante de parte del novio de Kylie a raíz de esos reproches que ha lanzado.

I used to bring Travis with me everywhere with me Im an inspiration to both him and Drake — ye (@kanyewest) 14 de diciembre de 2018

"Solía llevar a Travis conmigo a todas partes. Soy una inspiración tanto para él como para Drake. Que le jo**n a esa canción 'Sickomode'. La familia debería ir antes, siempre, la gente vende su alma. Puede que tengas un disco número uno, pero solo lo has conseguido permitiendo que un tipo cualquiera critique a tu cuñado. Llamé a Travis hoy mismo y ahora me ha devuelto la llamada y ahora hay más amenazas", concluye Kanye, horas después eliminó algunos mensajes.