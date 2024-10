Keanu Reeves asombra al debutar como piloto profesional de autos

Keanu Reeves ha demostrado año tras año que es una persona con un gran corazón y un actor con un talento que no se puede comparar, ¿hay algo que esta estrella de Hollywood no haga bien?

Pues al parecer no, Keanu es capaz de brillar en cualquier aspecto de su vida y recientemente lo hizo al debutar a nivel profesional como piloto de autos en un evento llevado a cabo en Indianápolis.

Keanu Reeves vivió un momento emocionante el sábado durante la Copa Toyota GR en Indianápolis, cuando su auto hizo un trompo sobre la hierba al salir de la curva 9, en una carrera de 45 minutos.

A pesar del contratiempo, no chocó y rápidamente retomó la competencia, demostrando que no sufrió daños ni lesiones.

Clasificado inicialmente en el puesto 31 de 35, Reeves logró escalar hasta la posición 21 y evitó un accidente en la primera vuelta, en la curva 14. Finalmente, cruzó la meta en el puesto 25.

