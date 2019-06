Chris Evans le “declara su amor” a Keanu Reeves

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Este parece ser el año de Keanu Reeves: Además de reventar las taquillas con la nueva entrega de John Wick, prepara su participación en el videojuego Cyberpunk 2077, se rumora que es el nuevo fichaje de Marvel, participa en 'Toy Story 4', la nueva película de Pixar y por si fuera poco, Chris Evans se ha declarado su fan.

En esta nueva entrega de la historia de Woody, Buzz y compañía, el vaquero animado más famoso conocerá a un personaje llamado Duke Caboom, al que pone voz el Reeves.

Disney lanzó un pequeño clip en el que se ve a Keanu en el estudio de doblaje y todos nos hemos vuelto locos, incluso Chris Evans, el Capitán América en persona, ha alabado el trabajo de Reeves, mostrando su admiración, respeto y amor por el que hiciera de Neo en 'Matrix'.

“Si lanzaran 2 horas de este vídeo y lo llamaran 'Toy Story 4', probablemente la vería al menos 2 veces en los cines".

