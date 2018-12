Keanu Reeves se 'apunta' para interpretar a Wolverine

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Keanu Reeves cuenta ya con una dilatada carrera en Hollywood. Sin embargo, dejando a un lado las habilidades asesinas de John Wick y los ciberpoderes de Neo en Matrix, todavía no ha participado en ninguna película de superhéroes. Y si tuviera que enrolarse en el género de moda... el actor tiene muy claro cuál sería su personaje ideal.

En una entrevista con ScreenGreen durante la promoción de su próxima película, Replicas, se le preguntó a Reeves sobre sus recientes comentarios en los que hablaba de interpretar a Lobezno o a Batman. Son sus personajes favoritos... pero si hay que elegir parece que se decanta por el lado del mutante de Marvel, indica el portal de noticias Excélsior

"Entre los dos, me encantaría interpretar a Wolverine", dijo el actor durante la entrevista.

Hay que recordar que Hugh Jackman decidió dejar de interpretar al mutante de las garras después de 'Logan', por lo que actualmente el personaje no tiene a ningún actor asignado.

Por otro lado, el futuro de Wolverine es más incierto ahora que nunca. Aún no se ha hecho efectivo el acuerdo entre Fox y Disney, por lo que, tras el estreno de 'X-Men: Fénix Oscura', nadie sabe qué pasará con los mutantes de Marvel.

Se espera que con 'Dark Phoenix', que llegará a los cines en 2019, se ponga punto y final a la franquicia iniciada por Bryan Singer en el año 2000. Pero ni siquiera Sophie Turner, que interpreta a Jean Grey en la próxima película de Fox, sabe qué pasará con los personajes tras el film.

"No lo sé. Siento que la complejidad de los X-Men siendo rechazados por la sociedad y segregados no es algo que suceda en el universo de los Vengadores", dijo en una entrevista con Entertainment Weekly. "Por supuesto, quiero verlos cruzados, pero no creo que los temas que trata X-Men compaginen con Vengadores".