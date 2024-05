Keanu Reeves, Jason Momoa y Hayao Miyazaki destacan entre los asiáticos más influyentes del momento

Una ecléctica gama de talentos provenientes de distintas esferas, incluyendo nombres destacados como Jason Momoa, Olivia Rodrigo, James Wan, Hayao Miyazaki y Keanu Reeves, encabezan la prestigiosa lista A100 2024 de Gold House. Esta lista rinde homenaje a los asiáticos del Pacífico cuyo impacto en la cultura global es innegable.

El anuncio de estos honores se produce cada año, desde 2018, en el inicio del Mes de la Herencia Asiático-Pacífica en Estados Unidos, un momento dedicado a reconocer y celebrar las contribuciones de esta comunidad a la sociedad.

"Gold House tiene el honor de homenajear a tantos líderes nuevos y establecidos que están comprometidos tanto con la equidad como con la excelencia", añadió el director de operaciones, Jeremy Tran.

El joven miembro de la boyband de K-Pop fenómeno, BTS, Jung Kook, también forma parte del listado de este año, al igual que la presidenta de la Academia de Hollywood, Janet Yang. También destacan miembros del equipo creativo de proyectos televisivos y fílmicos como Vidas Pasadas (Past Lives), One Piece, Elemental, Shogun y El Simpatizante (The Sympathizer).

