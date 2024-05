Kendall Jenner elige Nayarit para celebrar 10 años como modelo

Para conmemorar su décimo aniversario en la industria del modelaje, Kendall Jenner optó por una escapada exclusiva a un hotel de lujo en Lo de Marcos, Nayarit.

La famosa modelo y también influencer, miembro destacado del clan Kardashian, hizo su aparición en este destino mexicano para una sesión de fotos exclusiva que adornará la portada de la edición de verano 2024 de la prestigiosa revista Vogue.

Las deslumbrantes imágenes fueron capturadas en las magníficas instalaciones frente a la playa del hotel Mandarina One and Only, situado en el corazón de la deslumbrante Riviera Nayarit.

kendall jenner is insane pic.twitter.com/KPDrY03o5p — kendall jenner archive (@archivekend) May 20, 2024

Las playas del poblado se caracterizan por estar rodeadas de cerros verdes, rocas y arena dorada, el escenario perfecto para lucir la belleza de la estadounidense de 28 años.

Es así como en la próxima edición especial de verano de Vogue, Kendall Jenner celebrará su trayectoria de 10 años en la industria del modelaje, que comenzó en 2014 con un desfile del diseñador Marc Jacobs.

La edición de la revista también contará con una entrevista exclusiva, donde la influencer relata cómo ha sido su paso por la industria.

Con información de Reforma.