Kendall Jenner regresa parte del pago que recibió para promocionar Fyre Festival

México.- Toda la red enloqueció cuando influencers de la talla de Kendall Jenner, Bella Hadid o Emily Ratajkowski anunciaron en sus redes sociales lo que prometía ser el festival más lujoso del mundo: Fyre Festival.

Este tendría lugar en una isla de Bahamas, contaría con villas de lujo, espacios de ensueño y actuaciones de las estrellas más relevantes a nivel mundial, lo cual costaba entre 10 mil y 30 mil dólares.

El resultado nada tuvo que ver con lo prometido y tal y como demuestra el documental de Netflix, Fyre: la Fiesta Más Exclusiva que Jamás Sucedió, fue todo un fracaso y una estafa obra del joven empresario Billy McFarland, quien se encuentra en la cárcel por el resultado del festival: tiendas de campañas, ningún concierto, caos, desastre y sandwiches.

Pero McFarland no fue el único en tener que responder ante la justicia, y Greg Messer, también denunció a las modelos Kendall Jenner y Ratajkowski con la intención de recuperar parte del dinero invertido en promocionar el festival, acusándolas de promoción fraudulenta en redes sociales, asegurando que la hermana de Kim Kardashian cobró 270 mil dólares por una publicación en Instagram, la cual no avisó que era publicidad. Además, asegura que Kendall también dio a entender que actuarían algunos de los artistas de la productora de su cuñado, Kanye West.

Tras el revuelo ocasionado y la polémica en torno al falso festival que afecto a cientos de jóvenes ricos de Estados Unidos, Kendall accedió a pagar 90 mil dólares a Messer. Un acuerdo entre ambos que supone la devolución de un tercio de lo que la modelo cobró por su post en Instagram.

"Te escribe mucha gente para proponerte promociones, o que los ayudes o lo que sea, y nunca sabes cómo acabarán estas cosas, a veces es un riesgo", comentó Kendall cuando estalló la polémica al The New York Times, asegurando que: "No puedo negar que investigo todo lo que puedo, pero a veces no puedes hacerlo tanto como te gustaría porque la marca aun acaba de empezar y debes tener un poco de fe en ella. Y también tener esperanza de que funcione de la manera en la que ellos esperan que lo haga, pero nunca sabes qué va a ocurrir realmente".