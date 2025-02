Kendrick Lamar en el Super Bowl LIX: Todo lo que sabemos

Los fanáticos de la música y el deporte esperan con ansias el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX, que este año tendrá como protagonista a Kendrick Lamar y aunque los detalles de su presentación aún son un misterio, se ha confirmado que SZA lo acompañará en el escenario.

Es posible que se revelen más sorpresas este mismo jueves, cuando Lamar hable sobre su actuación en una entrevista especial.

Apple Music anunció que Ebro Darden y Nadeska Alexis conversarán con el rapero y otros artistas que se presentarán antes del partido. La entrevista se transmitirá en la plataforma de Apple y en redes sociales como YouTube y Facebook.

Lamar llega al Super Bowl LIX pocos días después de su triunfo en los Premios Grammy 2025, donde ganó Canción y Grabación del Año por su exitoso tema ‘Not Like Us’.

No es su primera vez en el escenario del evento deportivo más grande de Estados Unidos: en 2022, participó como artista invitado junto a Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, 50 Cent y Eminem.

Aunque su entrevista previa podría dar pistas sobre lo que veremos el domingo, es común que los artistas guarden sorpresas hasta el último momento. Rihanna, por ejemplo, aprovechó su show en 2023 para anunciar su segundo embarazo en vivo.

MÁS ACTUACIONES EN EL SUPER BOWL LIX

El espectáculo del fin de semana no se limitará al medio tiempo. El evento deportivo contará con un toque especial de Luisiana, con varios artistas nativos del estado:

Jon Batiste interpretará el himno nacional de Estados Unidos.

Trombone Shorty y Lauren Daigle cantarán ‘America the Beautiful’.

Ledisi interpretará ‘Lift Every Voice and Sing’.

Además, la actriz Stephanie Nogueras traducirá el himno nacional y ‘America the Beautiful’ en lenguaje de señas estadounidense, mientras que Otis Jones IV hará lo mismo con ‘Lift Every Voice and Sing’.

El espectáculo del medio tiempo contará con interpretación en lengua de señas a cargo de Matt Maxey.

El Super Bowl LIX se llevará a cabo este domingo 9 de febrero en el Caesars Superdome, con los Kansas City Chiefs enfrentándose a los Philadelphia Eagles.

Con información de AP