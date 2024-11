Khalid rompe el silencio sobre su sexualidad tras polémica en redes

El cantante Khalid, de 26 años, reveló públicamente su homosexualidad en medio de una controversia generada por los comentarios de un colega en redes sociales.

A través de una publicación sencilla pero contundente, compartió una bandera multicolor acompañada de la frase: "Ahí lo tienen, siguiente tema, por favor". Más tarde, decidió profundizar sobre el motivo detrás de su declaración.

La declaración del intérprete de ‘Young Dumb & Broke’ ocurrió tras unas polémicas publicaciones de Hugo D Almonte.

En una serie de mensajes, el artista insinuó haber tenido encuentros negativos con otra estrella del mundo de la música, a quien se refirió como un ‘cantante gay de R&B’.

Más tarde, Almonte intensificó las insinuaciones al compartir una selfie junto a Khalid y afirmar:

Pese a las acusaciones y la atención mediática, Khalid decidió mantenerse al margen del conflicto. Con un mensaje directo, optó por no alimentar la polémica.

