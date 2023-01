Kiko en su ‘gira del adiós’ en Estados Unidos, celebra su cumpleaños 79

Carlos Villagrán, mejor conocido como ‘Kiko’, ha celebrado su cumpleaños número 79, durante su última gira cómica en el Circo Hermanos Caballero, en Phoenix, Arizona.

Compañeros audiencia festejaron otro año de vida al actor conocido por su participación en el programa El Chavo del Ocho, ‘Kiko’, con música de mariachi y pastel.

"Estoy bien de salud, me siento bien y quiero decirle adiós a mi público cómo se debe. Yo no quería hacerlo, pero el hijo de Don Ramón (Valdés) fue el que me convenció, yo no quería ir por la edad”, explicó durante una entrevista.