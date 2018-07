A esto pretende dedicarse ‘Kiko’ tras su retiro

Agencia

LIMA, Perú.- Carlos Villagrán, actor famoso por encarnar a Kiko, anunció una vez más que se retirará, aunque esta vez asegura que es para siempre ─pues ya ha anunciado lo mismo antes─ y prueba de ello es que ya tiene un plan de retiro definido.

"Sí, me he despedido como cinco veces (risas). Pero éste si es definitivamente el último año. Después de Perú iré a Brasil y luego me retiro totalmente del ambiente artístico para vivir otro tipo de vida, una nueva vida o no sé cómo llamarlo", confesó el intérprete a RPP Noticias.

"Voy a poner un restaurante que se llamará La Vecindad de Kiko. A todos los meseros los voy a vestir de Kiko, lo voy a decorar todo como si fuera la vecindad del Chavo, voy a llenar los rincones de recuerdos, de cosas, el barril, una cantidad de cosas que voy a llenar, pero va a ser un restaurante. A eso le voy a dedicar el cien por ciento de mi tiempo", reveló Villagrán.

Al ser consultado sobre si consideraría incluir comida peruana en el menú de su futuro negocio, Carlos Villagrán respondió de manera afirmativa. "Lógicamente, voy a meter cosas como el cebiche, que es lo más tradicional del Perú; conchitas parmesanas, papa a la huancaína, que es acompañamiento para cualquier platillo. Hay muchas cosas, tendré al Perú presente en el restaurante", señaló.

El actor adelantó a RPP Noticias que el restaurante exhibirá varias cosas que ha reunido en sus viajes por el mundo. Del Perú, destacó que pondrá chullos. "Es un gorro parecido al que usa el Chavo o Ñoño", destacó.