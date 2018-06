¿Qué alimentos son prohibidos en la dieta de Kim Kardashian?

Agencia

ESTADOS UNIDOS.-Es normal que las celebridades quiten cierto tipo de comida en sus dietas, pues algunas reduce el consumo de carbohidratos o grasas, sin embargo el que Kim Kardashian no incluya estos alimentos en su dieta, es algo extraño, aunque sin duda tienen una razón de ser, indicó Instyle.

Primero, no es porque los tenga prohibidos o algo parecido, más bien la razón principal es que no le gustan. Ahora bien, ¿cuáles son estos alimentos que no le encantan a esta estrella de televisión? Queso azul, mostaza y cilantro.

Es decir, demos por sentado que Kim no prueba cierto tipo de quesos en una cena con vinito. ¿O qué decir del Super Bowl?, pues obvio ese día no come guacamole debido al cilantro. Y por último, si un día quiere hacerse algo rápido como sandwiches o hotdogs ¡olvidémoslo!, pues no les pone ni una gota de mostaza.

Así es que ya sabes qué comida no le gusta a la esposa de Kanye West y aunque estos son sólo puros ejemplos de lo que no le gusta, debe de haber una lista enorme de lo que no come debido a su estricta dieta, y la verdad es que no la culpamos, pues ella sus hermanas tienen una figura espectacular, ¿no crees?

Además de sus gustos culinarios, destacamos su gusto por arreglarse las uñas, ¿Quién pensaría que a Kim le gusta arreglárselas sola y usar colores discretos cuando su moda es muy atrevida?

“Cuando se trata de mis uñas, prefiero mantener un bajo mantenimiento”, escribió en su app. “En el pasado, he probado algunas tendencias bastante locas… Pero, para cada día, mantengo las uñas más cortas y pintadas con un color neutro”.

Sabemos que tanto Kim como su hermana pequeña Kylie Jenner se parecen más de lo que creemos, aún así tienen sus diferencias sobre todo en cuanto a cómo se hacen manicure.