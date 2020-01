Kim Kardashian estrena reality show… como abogada

CANCÚN, Q. Roo.- Kim Kardashian sabe sacarle provecho a todo lo que ocurre en su vida, y como prueba de ello tenemos el exitoso reality “Keeping up with the kardashian”, en el que toda su familia está involucrada.

Sin embargo, Kim no se detiene y ya tiene preparado el que se espera sea su nuevo éxito en la televisión: "The justice proyect".

¿De qué tratará el nuevo reality de Kim Kardashian?

“The Justice Proyect” es el proyecto con el que busca unir sus estudios de leyes con su vena de sociliaté de los reality show.

Con “The Justice Proyect”, Kim tiene como objetivo ayudar a las personas encarceladas injustamente en los Estados Unidos.

El programa surgió luego de que Kim conociera el caso de Alice Marie Johnson, una bisabuela de 63 años de edad; presa por más de 25 años bajo cargos de posesión de droga, y a la Kim Kardashian logró ayudar consiguiéndole el indulto del presidente Donald Trump en mayo de 2018.

A partir de este caso, Kim reveló que ha estado involucrados en varias historias parecidas, mismas que serán el tópico de su programa que mostrará los esfuerzos de la mayor de las Kardashian por lograr que obtengan justicia.

Así anunció Kim Kardashian su nuevo reality

“¡El trailer oficial de mi nuevo documental está aquí! Las reformas por justicia penal es algo que es muy importante para mí y no puedo esperar para compartir estas historias con todos ustedes. #KKWTheJusticeProject se estrena el domingo 5 de abril a las 7 por @Oxygen”.

(Con información de Elle y Nación Rex)