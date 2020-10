La fiesta en una isla privada, sin Covid-19, de Kim Kardashian

Ciudad de México.- Con todo el glamour que la caracteriza, Kim Kardashian celebró su cumpleaños número 40 en una isla privada, rodeada de su “círculo íntimo más cercano”, al que pidió que se sometieran a pruebas médicas y que estuviera en cuarentena antes de la fiesta.

La empresaria compartió en sus redes sociales que decidió sorprender a su familia y amistades con su excéntrico festejo.

“Después de 2 semanas de múltiples pruebas médicas y pedirles a todos que se pusieran en cuarentena, sorprendí a mi círculo íntimo más cercano con un viaje a una isla privada donde pudimos fingir que las cosas eran normales solo por un breve momento”, escribió.

“Bailamos, montamos en bicicleta, nadamos cerca de las ballenas, hicimos kayak, vimos una película en la playa y mucho más. Me doy cuenta de que para la mayoría de las personas, esto es algo que está muy lejos de su alcance en este momento, así que en momentos como estos, recuerdo humildemente lo privilegiada que es mi vida”, agregó.

Surgen memes de la humilde fiesta de Kim

La publicación hecha por la socialité tuvo múltiples reacciones, entre las que destacaron las que replicaban el texto en el que menciona el lugar donde celebró, con escenas de películas como Náufrago, o series como La Isla de Gilligan.

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/8lkQvokf7b — Scott English (@iamscottenglish) October 27, 2020

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/shLNWTxRhV — Supra Elongata (@supra_elongata) October 27, 2020

También fue replicado su texto sobre las actividades que realizaron ella y las personas convidadas a su festejo, pero con imágenes de poblaciones vulnerables y que sufren carencias.

We danced, rode bikes, swam near whales, kayaked, watched a movie on the beach and so much more. I realize that for most people, this is something that is so far out of reach right now, so in moments like these, I am humbly reminded of how privileged my life is. #thisis40 pic.twitter.com/FFJ8tlblBi — Christopher D. (@ChristopherD11) October 27, 2020

Multimillonaria y controvertida

Kardashian, dueña de un emporio millonario y miembro de la familia más mediática de la televisión, llega al "cuarto piso" en la cumbre de su carrera pese a haber pasado varios obstáculos, como preeclampsia en sus embarazos, la psoriasis que se le diagnosticó a sus 30 años y, recientemente, supuestas infidelidades de Kanye West.

La vida de Kim ha estado rodeada de un gran número de escándalos que la han convertido en multimillonaria. Ha estado casada en tres ocasiones, la primera con Damon Thomas, de 2000 a 2004; la segunda con Kris Humphries, en 2011, con quien sólo duró 72 días en matrimonio y la tercera con el rapero Kanye West, con quien sigue actualmente desde 2014, pero muy pronto esto podría terminar.

Actualmente, Kim es una de las mujeres más relevantes de la industria del entretenimiento, continuando como la más reconocida entre sus hermanas Khloé y Kourtney; sin embargo, opacada en distintas ocasiones por Kylie Jenner, la más pequeña.

Ahora su programa, "Keeping Up with the Kardashians", llega a su fin por E! Entertainment, pero encontró en Apple tv el apoyo a sus locuras, las que la ha convertido en una mujer millonaria a sus 40 años.

(Con información de El Universal)