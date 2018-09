Último look de Kim Kardashian causa sensacion en redes

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- ¿Será un estampado o son billetes reales cosidos a una tela? Ese tipo de interrogantes ha despertado el último look de Kim Kardashian, quien presumió su nuevo atuendo en redes sociales, luego de asistir enfundada en él al lanzamiento de la marca de maquillaje Anastasia Karanikolaou Cosmetics, en Los Ángeles.

El controvertido outfit se compone de una gabardina y unas botas ceñidas, todo con el mismo estampado de billetes de un dólar, ese que muestra a George Washington. Kim complementó el look una bolsa de noche en forma de costal de dinero en color dorado, con el símbolo del dólar en color negro.

También te puede interesar: León Larregui le pide a AMLO colgar a Peña Nieto en el Zócalo

De inmediato, las críticas hacia Kim en las redes no se ha hecho esperar. “Pensé que después de que te robaran dejarías de publicar cosas como esta”, le escribió una usuaria, mientras que otros le dijeron que era la prueba de que es una chica materialista.

“Kim, mándame dinero por favor porque estoy en bancarrota y como estudiante de universidad necesito pagar la renta”, le escribió otro usuario.

“No encuentro esto muy apropiado. Sé que te parece inofensivo, pero en el mundo real hay madres que no pueden alimentar a sus hijos. Sabemos que eres rica, pero por favor no lo presumas como si no supieras o nunca hayas sabido lo que es vivir al día”, mencionó alguien más.

Incluso hubo seguidores que optaron por burlarse del modelito recurriendo a memes sobre asaltabancos, con todo y pasamontañas, haciendo referencia al robo del que Kim Kardashian fue víctima en París hace dos años.

El outfit está firmado por el diseñador Jeremy Scott, quien en 2001 lanzó esta línea, y no dejó pasar la oportunidad de presumir que la socialité usó uno de sus diseños.

Con información del portal Quién.