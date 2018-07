Kim Kardashian visita la cárcel de mujeres en California

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Kim Kardashian visitó el centro penitenciario para Mujeres de California en la ciudad de Corona, este viernes 06 de julio.

La esposa de Kanye West hizo un recorrido por las instalaciones de la prisión para luego reunirse con unas 15 privadas de libertad, informó el portal TMZ.

Según el medio la celebridad platicó con las internas para conocer su día a día y saber cuáles eran sus deseos y expectativas para cuando fueran liberadas.

La visita de la Kardashian es parte de su nueva misión para crear un programa que ayude a las mujeres a reincororarse a la sociedad una vez salgan de la cárcel.

El nuevo proyecto de la estrella de Keeping Up With the Kardashians llega poco después de que ayudará a conseguir el indulto presidencial para Alice Marie Johnson, quien estaba condenada a cadena perpetua por un crimen no violento relacionado con drogas.

Para esto Kim visitó la Casa Blanca a finales de mayo y abogó por Alice frente al presidente Donald Trump.

Con información del portal de noticias La Prensa.

