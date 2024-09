Kim Ye-ji debutará como actriz en la serie de acción ‘Crush’

La tiradora de pistola surcoreana Kim Ye-ji, conocida por ganar una medalla de plata y volverse viral durante los Juegos Olímpicos de París 2024, está a punto de hacer su debut como actriz con la serie ‘Crush’.

Curiosamente, su primer papel será el de una asesina a sueldo, un rol que muchos consideran perfecto para ella, dada su imagen pública.

Kim se hizo famosa no solo por su habilidad en el deporte, sino también por su actitud fría y calculadora, que inspiró una ola de memes en los que se la comparaba con icónicos héroes de acción como James Bond y John Wick.

Yeji Kim sets a new world record in the women's 25m pistol pic.twitter.com/gN97y4lPgW