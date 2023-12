Kimberly Loaiza anuncia que se retira y revela que fingió infidelidad

Kimberly Loaiza, quien cuenta con casi 40 millones de seguidores en Instagram, y acaba de lanzar su disco X Amor, anunció su retiro de las redes sociales.

"Tengo que confesar que está decisión la tomé desde hace más de dos años, pero por ciertas razones tuve que esperar hasta el día de hoy. “

“Quizá Algunos de ustedes ya se esperaban esto por el nombre de mi gira, se llama la despedida porque además de despedirme en este video, me voy a despedir personalmente de las personas que fueron a mis conciertos. Sé que también lo notaron por la primera canción de mi disco ("Kimba"), en la cual expresó lo que siento".

En el video de 15 minutos, que subió ayer a su canal de YouTube, y que en una hora ya pasaba el millón de reproducciones, también relató que la razón de esta decisión es porque quiere dedicarles más tiempo a sus hijos y a su familia.

También reveló que Juan de Dios Pantoja el padre de sus hijos, no la engaño y hasta están planeando su boda con él. Muchos ya anticipaban que se trataba de un truco publicitario luego de que se “filtrara” una foto de la pareja de la artista con otra mujer, para que se generará ruido mediático al coincidir con el lanzamiento de la canción de Loaiza Mal hombre aclaró la influencer.

“Reconozco que he estado mal por prestarme a esto, perdón linduras, yo sabía que prestarme a la estrategia de la infidelidad de JD, le quitaría credibilidad a mi palabra, sabía que le quitaría validez a esta decisión, que como ya les dije la tomé hace tiempo” señaló Kimberly.

“sé que me dejé llevar y no debí participar y sé que en este punto no me van a creer nada, están en su derecho pero estoy cumpliendo con decirles” puntualizó.

Con información de Reforma e Infobae.