Kourtney Kardashian, con look de moda

Redacción

ESTADOS UNIDOS.- Es normal en las Kardashian y las Jenner cambiar su color y estilo de pelo constantemente, pero eso no aplica para la mayor del clan, Kourtney, quien ha mantenido su look de pelo largo y su tono natural casi desde siempre, sin embargo, ahora ha decidido experimentar con un nuevo corte.

De acuerdo a quien.com, sin arriesgarse demasiado, la hermana de Kim y Khloé publicó una foto el fin de semana donde muestra su nuevo look, un medium bob que este año se ha puesto de moda.

Parece que su renovado estilo ha sido muy bien aceptado por sus seguidores, pues la imagen ya tiene más de dos millones de likes y claro, en los comentarios se pueden leer cientos de halagos para Kourt.

Esta es la primera vez que la vemos con un look diferente y es que recordemos que casi desde que inició su reality, Keeping Up With The Kardashian, hace 10 años lucía su pelo largo.