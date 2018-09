Kuno Becker explota contra crítico: lo 'invita' a suicidarse

Agencia

MÉXICO.- Hace unos días se estrenó 'El día de la unión', película que dirige y actúa Kuno Becker, quien ha recibido desde comentarios favorables del público y famosos como Eugenio Derbez, hasta fuertes críticas.

También te puede interesar: Beto y Enrique de Plaza Sésamo son ‘más que amigos’

Sin embargo también hay otras críticas muy fuertes, entre las que destaca la del actor Kristoff Raczynski, quien publicó que si la gente estaba aburrida fuera a ver El día de la unión. Kuno le respondió en dos tuits, en uno le decía que siempre había sido mediocre y en otro le dijo que considerara el suicidio.

Como siempre, los comentarios a favor y en contra de uno y otro no se hicieron esperar pero ni Kuno ni Kristoff han vuelto a tocar el tema.

No es la primera vez que Kuno Becker hace comentarios polémicos, pero este llamó más la atención porque tocó un tema delicado como el suicidio.

Raczynski ha actuado en programas de televisión y películas como Matando cabos (2004) y Un loco fin de semana (2017), que dirigió y actuó.

En serio no entiendo por que tanto hate hacia @KUNOBP ... clarooo los que no llegan ni a ser de extras en una peli ahora son todos unos críticos de cine , en fin ... no se, siento que la mentalidad de Becker no encaja en Mexico