La actriz Sharis Cid confirma que tiene coronavirus

Ciudad de México.- "Soy positiva a covid, bendito sea Dios me siento muy bien", expresó la actriz Sharis Cid en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

La actriz detalló los síntomas que tuvo antes de estar segura que se había contagiado de Covid-19, y admitió que en un inicio pensó que era alergia por gatos, pues los primeros síntomas se presentaron cuando salió a caminar y pasó por una casa en la que hay gatos.

Relata que tuvo una sensación de alergia en la nariz, así como tos, pero para su sorpresa no se trataba de ninguna alergia, sino de coronavirus.

Sharis se mostró sorprendida, ya que había librado la enfermedad a pesar que muchos miembros de su familia estaban contagiados, como su hija Cristal, que está embarazada, y su yerno Brandon Peniche.

"Yo me creía invencible, me creía la mujer más sana del universo, ya me había salvado de Cristal y Brandon, de toda mi familia de Vallarta que les dio covid", expresó.

La actriz confesó que en un inicio tomó todas las medidas correspondientes de aislamiento, pero luego realizó varios viajes en familia, también con las medidas necesarias, sin embargo, admitió, salir de viaje en tiempos de pandemia es un riesgo.

Hoy, la actriz celebra su "covicumpleaños" agradecida por las bendiciones que hay en su vida, y le emociona pensar que en pocas semanas se convertirá nuevamente en abuela.