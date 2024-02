La antesala del Oscar: ‘Oppenheimer’ se lleva la noche de los BAFTA

La épica atómica “Oppenheimer” ganó siete premios en la 77 edición de los Premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA) el domingo, consolidando su estatus de favorita para los Oscar del próximo mes.

La fantasía gótica “Poor Things” (“Pobres criaturas”) se llevó cinco premios y el drama sobre el Holocausto “The Zone of Interest” (“Zona de interés”) ganó tres.

Christopher Nolan se llevó su primer BAFTA a la mejor dirección por “Oppenheimer”, y Cillian Murphy ganó el premio al mejor actor por interpretar al físico J. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica.

"Oppenheimer era este hombre colosalmente complejo, que significaba cosas diferentes para diferentes personas. El monstruo de un hombre es el héroe de otro. Por eso me encanta el cine, como lugar para interrogar e investigar esa complejidad".



Cillian Murphy, BAFTA a Mejor Actor. pic.twitter.com/kSrX7ZC9AR — Carla ❁ (@shannonlada) February 18, 2024

Murphy dijo que estaba agradecido por encarnar a un personaje “tan colosalmente” complejo.

Emma Stone fue nombrada mejor actriz por dar vida a la salvaje y enérgica Bella Baxter en “Poor Things”, un espectáculo visual de estilo steampunk que ganó premios por efectos visuales, diseño de producción, diseño de vestuario y maquillaje y peluquería.

“Oppenheimer” tuvo 13 nominaciones, pero no rompió el récord de nueve trofeos, establecido en 1971 por “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (“Dos hombres y un destino”).

Ganó la carrera del premio a mejor película contra “Poor Things”, “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”), “Anatomy of a Fall” (“Anatomía de una caída”) y “The Holdovers” (“Los que se quedan”). “Oppenheimer” también ganó trofeos por edición, cinematografía y música original, así como el premio al mejor actor de reparto para Robert Downey Jr.

"Interpreté a un tipo llamado Tony en el MCU durante 12 años. Hace poco Christopher Nolan me sugirió que intentara un enfoque discreto como último esfuerzo para resucitar mi menguante credibilidad".



ROBERT DOWNEY JR. al recibir su BAFTA por Oppenheimer.pic.twitter.com/NhHm8nZja4 — Carla ❁ (@shannonlada) February 18, 2024

Da’Vine Joy Randolph fue nombrada mejor actriz de reparto por interpretar a una cocinera de un internado en “The Holdovers” y dijo que sentía una “responsabilidad que no tomo a la ligera” por contar las historias de personas subrepresentadas como su personaje Mary.

“The Zone of Interest”, una película de producción británica filmada en Polonia con un elenco mayoritariamente alemán, fue nombrada mejor película británica y mejor película de habla no inglesa, una combinación que se dio por primera vez, y también se llevó el premio a mejor sonido, el cual ha sido descrito como la verdadera estrella de la película.

El inquietante drama de Jonathan Glazer se desarrolla en la casa de una familia junto a los muros del campo de exterminio de Auschwitz, cuyos horrores se escuchan e insinúan, en lugar de verse.

El filme sobre la guerra de Ucrania “20 Days in Mariupol” (“20 días en Mariúpol”) producido por The Associated Press y la serie “Frontline” de PBS, ganó el premio al mejor documental.

La ceremonia de premiación, presentada por la estrella de “Doctor Who” David Tennant, quien llegó al escenario con un tartán escocés y una blusa de lentejuelas mientras cargaba a un perro llamado Bark Ruffalo, fue un aperitivo deslumbrante con acento británico para los Premios de la Academia de Hollywood.

Los BAFTA son seguidos de cerca en busca de pistas sobre quién podría ganar en los Oscar el 10 de marzo.

Lista de ganadores de la 77 edición de los BAFTA

Película — “Oppenheimer”

Película británica— “The Zone of Interest”

Dirección — Christopher Nolan, “Oppenheimer”

Actor — Cillian Murphy, “Oppenheimer”

Actriz — Emma Stone, “Poor Things”

Actor de reparto — Robert Downey Jr., “Oppenheimer”

Actriz de reparto — Da’Vine Joy Randolph, “The Holdovers”

Actor en ascenso (votado por el público) — Mia McKenna-Bruce

Debut británico destacado — Savannah Leaf, Shirley O’Connor y Medb Riordan, “Earth Mama”

Guion original — Justine Triet y Arthur Harari, “Anatomie d’une chute” (“Anatomía de una caída”)

Guion adaptado — Cord Jefferson, “American Fiction”

Película en habla no inglesa — “The Zone of Interest”

Música original — Ludwig Goransson, “Oppenheimer”

Cinematografía — Hoye van Hoytema, “Oppenheimer“

Edición — Jennifer Lame, “Oppenheimer”

Diseño de producción — Shona Heath, James Price y Zsuzsa Mihalek, “Poor Things”

Diseño de vestuario — Holly Waddington, “Poor Things”

Sonido — Johnnie Burn y Tarn Willers, “The Zone of Interest”

Casting — Susan Shopmaker, “The Holdovers”

Efectos visuales — Simon Hughes, “Poor Things”

Maquillaje y peinado — Nadia Stacey, Mark Coulier y Josh Weston, “Poor Things”

Película animada — “Kimitachi wa dô ikiru ka”(“El niño y la garza”)

Cortometraje animado — “Jellyfish and Lobster”

Cortometraje británico animado — “Crab Day”

Documental – “20 Days in Mariupol”

Contribución británica destacada al cine: Curadora de cine June Givanni

BAFTA Fellowship — Samantha Morton

(Con información de The Associated Press)