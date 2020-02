La audiencia televisiva de los Oscar descendió en la última edición

NUEVA YORK.— La transmisión en vivo de los Premios de la Academia por la cadena de televisión norteamericana ABC alcanzó su punto más bajo en la historia con 23.6 millones de televidentes en Estados Unidos que sintonizaron para ver a "Parasite" ser nombrada Mejor película.

The Nielsen Company, empresa especializada den temas de información, datos y medición, dijo que fue una cantidad menor con respecto a los 29.6 millones que vieron la ceremonia el año pasado. El número más bajo anterior para los Oscar fue en 2018, cuando 26.5 millones vieron los premios.

La entrega de Premios de la Academia, que se entregaron el domingo, adelantaron la fecha de su teletransmisión unas semanas en comparación con la fecha en la que suelen ser celebrados, pero esto no sirvió para atraer a los espectadores.

Hasta hace unos años los espectadores para los Premios de la Academia se habían mantenido entre 35 y 45 millones, de acuerdo con Nielsen.

En contraste, el triunfo de los Chiefs de Kanasas City en el Super Bowl LIV frenó la caída de la audiencia con un aproximado de 100 millones de espectadores.

