La AVT enfrenta una amenaza sin precedentes en el 2x04 de Loki

Loki lanzó su cuarto episodio de la temporada 2 titulado "Heart of the TVA " el jueves 26 de octubre en la plataforma streaming de Disney Plus, el Dios de las mentiras del MCU y sus aliados siguen en una misión de tratar reparar el telar del tiempo.

El capítulo inicia con Ravonna y Miss Minutes en la guarida donde habitaba “Aquel que permanece” la inteligencia artificial intenta recuperar la confianza de la ex jueza de la AVT diciéndole que le revelará un secreto que cambiará su panorama le muestra un hecho pasado

Renslayer se entera que era la compañera y la comandante de esta variante de Kang, siendo clave para que este ganará de momento la guerra multiversal, aunque le prometió que gobernarían juntos, lo cierto es que la traicionó ordenando que le borraran junto con todos los agentes de la organización su memoria, Ravonna más furiosa que nunca ya no se tentará más su corazón y prepara su jugada.

Timely luce confundido en la AVT pero está maravillado de todos los avances tecnológicos, conociendo a OB expresan su admiración mutua, ya que aunque parezca extraño Ouroboros menciona que se basó en las ideas de Victor para crear todos los sistemas y maquinarias de la corporación, mientras que el inventor del siglo XIX se inspiró en el manual que recibió en el pasado para sus creaciones.

B-15 trata de convencer a la General Dox, Cazador X-5 / Brad Wolfe y el resto de relegados de la TVA de que se unan y lo deja para que piensen en el nuevo acuerdo, pero Ravonna y Miss Minutes aparecen para reclutarlos únicamente Brad acepta su oferta por lo que no tiene piedad y el resto son asesinados.

La ex jueza y la IA van por Timely quien había planeado como reparar el problema, Loki y Sylvie tratan de reconectarse, se unen algunos puntos como el hecho de que el Dios de las Mentiras ve como su versión anterior visitó el futuro cuando tenia su problema de desplazamiento del tiempo (eventos del primer capítulo de este segundo ciclo) y tuvo que podarlo para que los eventos siguieran intactos.

Logran rescatar a Victor quien además se ofrece reparar la máquina, pero todo se frustra cuando Timely muere ante la radioactividad temporal, el telar del tiempo explota, todos en la TVA tienen cara de desesperanza y preocupación pensando que viene su inminente final, todo queda en incertidumbre.

La serie está protagonizada por Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson, Wunmi Mosaku, Gugu Mbatha –Raw, Ke Huy Quan y Jonathan Majors.