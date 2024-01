La Casa de los Famosos: Alfredo Adame inicia 'encierro'

Celebrando con un pastel, el actor y conductor Alfredo Adame compartió momentos se prepara para vivir la experiencia única del programa, sumergiéndose en un mundo de desafíos y convivencia las 24 horas del día. La expectación crece ante la participación de Adame y otros famosos en esta nueva edición del reality show de Telemundo que comienza el 23 de enero.

El polémico actor y conductor convivirá las 24 horas del día junto con Lupillo Rivera, Daniela Alexis mejor conocida como "La Bebeshita", Mariana González, Pedro Figueira "La Divaza", entre otros participantes.

El actor de 65 años, famosos por participar en telenovelas como Por Amar Sin Ley o Perdiendo el Juicio, dijo que tiene la condición física de "un chavito" de 25 años, para enfrentarse a los retos físicos dentro de La Casa, incluso, para pasar hambre.

Esta no es la primera vez que Adame participa en un programa de telerealidad, pues en 2022 salió victorioso del show Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!, en República Dominicana, donde resultó ganador de un millón de pesos.

El actor resaltó que ese dinero fue donado a tres diferentes fundaciones, pero de resultar ganador de La Casa de los Famosos, donde el premio es de 200 mil dólares, tal vez considere irse de viaje.

"Todavía no sé qué haría, pero un viaje suenan bien. Mi interés no es económico, yo heredé todo a mi hija para prevenir, ella me da para mis chicles, no necesito mucho para vivir, no necesito gran cosa".