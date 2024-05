‘La Casa del Dragón’ divide al público en la CCXP México 2024

El verde y el negro dividió al público presente en la Comic Culture Experience México (CCXP) 2024 cuando actores de la aclamada ‘La Casa del Dragón’ aparecieron en el escenario, acompañados de un nuevo avance.

La exitosa producción de HBO llegó al Thunder Stage de la convención la tarde de ayer para ofrecer un adelanto de la segunda temporada, que se estrenará en la plataforma de streaming el 16 de junio.

Los primeros en salir al escenario, representando al Consejo Verde, fueron los actores Ewan Mitchell (Aemond Targaryen) y Tom Glynn-Carney (Aegon II), que fueron recibidos con gritos y ovaciones, especialmente de chicas emocionadas por ver a los dos galanes.

Ewan Mitchell sacó una piñata con la cara de Daemon Targaryen, para dar un spoiler de lo que que Aemond quiere hacerle en la siguiente temporada de House of the Dragon. #CCXPMéxico pic.twitter.com/gWmdQ8ccJA

Sin embargo, fueron sus contrincantes en la serie, miembros del Consejo Negro, Eve Best (Rhaenys Targaryen) y Steve Toussaint (Corlys Velaryon), quienes ganaron la contienda desde el inicio: sus seguidores, alrededor de un 80 por ciento de la audiencia, los vitoreó sacudiendo bandanas negras y gritando el nombre de la reina Rhaenyra.