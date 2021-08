La Casa Gucci: Tráiler, fecha de estreno, protagonistas y más

La cinta "La Casa Gucci" estrenó su primer tráiler y la cantante Lady Gaga lo domina por completo, al igual que el actor Jared Leto, quien sorprendió por su fantástica transformación.

Las redes sociales explotaron ante el avance, lanzado por Universal Pictures, de "La Casa de Gucci", nueva película de Ridley Scott que se estrenará en cines el próximo 24 de noviembre.

Esta cinta está inspirada en la impactante historia real del imperio familiar detrás de la casa de moda italiana Gucci, a lo largo de tres décadas de amor, traición, decadencia, venganza y, en última instancia, un asesinato.

Lady Gaga da vida a Patrizia Reggiani, quien se ganó el alias de "La Viudad Negra", luego de que en 1995 habría mandado asesinar a su esposo, el magnate Maurizio Gucci, interpretado por Adam Driver.

Jared Leto, personifica a Paolo Gucci, primo del diseñador y quien creó el símbolo de marca con las dos G's entrelazadas.

El reparto lo completan Al Pacino, como Adolfo Gucci, Jeremy Irons, quien da vida a Rodolfo Gucci y la mexicana Salma Hayek, como Giuseppina Auriemma, íntima de Patricia Reggiani y quien en la vida real es amiga de la famosa familia Gucci.

