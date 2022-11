¿La fama de Yuya ha cambiado la carrera de Siddhartha? Esto dijo el cantante

La fama de su pareja, Yuya, no es un problema para el cantante Siddhartha, quien disfruta del gran éxito que han tenido sus canciones; sin embargo en redes sociales señalan que su fama es gran medida por la proyección de la youtuber, algo que él confiesa ha aprendido a sobrellevar.

"Más que ofenderme, me divierte. No me lo tomo en serio porque sé que a mi chica la conocen millones de personas y seguro muchas me habrán conocido por ser su pareja, pero es distinto a que alguien por esa razón decida escucharme o ir a un concierto", dice el cantante jalisciense.