La filmación de 'Superman Legacy' arrancará la próxima semana

La próxima semana marcará el inicio de una nueva era para los fanáticos del universo de superhéroes, ya que el esperado rodaje de "Superman Legacy", bajo la dirección de James Gunn, dará inicio.

El anuncio fue hecho por David Zaslav, director de Warner Bros., durante una emocionante conferencia telefónica. Los seguidores pueden esperar un espectáculo lleno de acción, intriga y el inconfundible sello de calidad que caracteriza las producciones del universo cinematográfico de DC Comics.

Igualmente, ayer Gunn, director ejecutivo de DC Films publicó en Instagram la primera foto del elenco completo y escribió al pie de la instantánea.

Superman: Legacy está protagonizada por David Corenswet como Superman, Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como Lex Luthor.

El director financiero de Warner Bros. Discovery, Gunnar Wiedenfels, habló con franqueza sobre las ofertas de superhéroes del año pasado, donde no dudó en señalar que las dos producciones de la compañía El Color Púrpura y Aquaman 2, no tuvieron buen desempeño.

